



План Маска по созданию дешевого автомобиля Tesla может появиться на этой неделе

Главный исполнительный директор компании Tesla Илон Маск уже много лет дразнит мир своей мечтой о доступном электромобиле. На этой неделе, как надеются поклонники, он объяснит, что у него на уме и, возможно, расскажешь как компания планирует создать его.



В прошлом году Маск заявил, что отложил план создания автомобиля стоимостью $25 000, известного как Model 2, и что компания еще не освоила новую технологию производства батарей, которая, по его словам, будет иметь решающее значение для дешевых автомобилей.



Выход на массовый рынок имеет решающее значение для достижения цели Tesla по увеличению поставок автомобилей в 15 раз - до 20 млн - к 2030 году. В последние месяцы Tesla снизила цены, чтобы повысить продажи, на которые давят слабая экономика и растущая конкуренция.



Акции компании выросли примерно на 60% за год, но все еще находятся на уровне половины своего пика в ноябре 2021 года.



Ожидается, что недорогой автомобиль станет центральным элементом третьей части так называемого "генерального плана" Маска, который он представит на "Дне инвестора" в среду, наряду с планами по расширению завода и капитальным расходам.



Аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэлсамид считает, что Tesla может анонсировать выпуск более дешевого автомобиля с небольшим запасом хода для китайского рынка, но для создания доступного автомобиля с большим запасом хода, который был бы привлекателен на американском рынке, вероятно, потребуется некоторое время из-за медленного наращивания производства собственных батарей.