



План эвакуации военных баз и строительства жилья в Тель-Авиве провалился



С годами становится все труднее найти открытые участки для строительства в центре страны. По мере сокращения свободных площадей уменьшается предложение и растут цены. Несмотря на это ЦАХАЛ годами задерживает эвакуацию военных баз из востребованных районов и блокирует строительство десятков тысяч единиц жилья, согласно новому отчету Государственного контролера.



В январе 2015 года, 8 лет назад, правительство приняло решение о соответствующем плане. План предусматривал, что базы ЦАХАЛа, расположенные в районах, пользующихся спросом, будут перенесены в другие районы, что позволит расчистить почву для строительства 70 000 единиц жилья. Однако по состоянию на сегодняшний день около трети этих районов еще не эвакуированы.



Прямым следствием этого стало то, что строительство по меньшей мере десятков тысяч единиц жилья в центре страны откладывается. Согласно стратегическому плану жилищного строительства, ежегодно требуется примерно 24 тысячи единиц жилья. Другими словами, задержка с освобождением лагерей оставляет спрос высоким, предложение низким, а цены - высокими.



Даже на территории эвакуированных баз строительство ведется медленно и начинается слишком поздно. В настоящее время из примерно 70 тысяч запланированных единиц жилья продано только 16%, и только около 10% находится в стадии строительства. По данным Земельного управления Израиля, в некоторых комплексах существуют препятствия для продажи земли, такие как оформление земли и работа с местными властями.