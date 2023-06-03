



Пивоварня Anheuser-Busch потеряла 27 млрд долларов из-за рекламы с трансгендером

Акции Anheuser-Busch, материнской компании Bud Light, потеряли колоссальную рыночную стоимость в размере 27 миллиардов долларов после злополучного партнерства с Диланом Малвани, сообщает New York Post.



Только за последнюю неделю BUD упал на 5%.



По данным Dow Jones Market Data, рыночная капитализация AB снизилась со 134,55 млрд долларов на 31 марта, за день до того, как сообщение о партнерстве с Малвани появилось в социальных сетях, до 107,44 долларов в конце мая, что стало третьим худшим месяцем для акций за всю историю.



Поскольку бойкот продолжается, акции находятся на грани падения на 20%. BUD закрылся на уровне 53,81 доллара в четверг, что на 5% ниже уровня закрытия в прошлую пятницу и на 19% ниже уровня закрытия 31 марта, когда он завершил торговую сессию на уровне 66,73 доллара.



1 апреля Anheuser-Busch представила промо-акцию Малвани: 26-летняя трансгендерная влиятельная личность в социальных сетях поделилась видео своей персонализированной банки пива Bud Light.



После того, как Малвани поделилась этим постом с миллионами своих подписчиков в Instagram, потребители начали бойкотировать Bud Light и множество других сортов пива Anheuser-Busch, включая Budweiser и Michelob Ultra.



За этим последовала реклама с Малвани напитков March Madness и Bud Light. Знаменитость была одета как персонаж Холли Голайтли из “Завтрака у Тиффани”, а также резвящийся в ванне с пеной.



С тех пор пивоварня шесть недель подряд страдала от резкого падения продаж: по данным NielsenIQ, продажи пива Bud Light, пива № 1 в Америке, на прошлой неделе снизились на 25,7% после снижения на 24,6% на предыдущей неделе. Продажи Budweiser упали на 9,7% за обе эти недели.



Anheuser-Busch не мог даже раздать пиво; в выходные, посвященные Дню поминовения, он предлагал покупателям бесплатные скидки на 15 упаковок Bud Light и Budweiser.



Между тем, компания придерживается своей принадлежности к Pride. Bud Light является спонсором Cincinnati Pride Parade, который состоится 24 июня.



39-летняя Алисса Хайнершайд, руководитель отдела маркетинга Anheuser-Busch, которая помогала разрабатывать кампанию Малвани, отказалась говорить с NYP , когда ее попросили дать комментарий.



Хайнершайд взяла отпуск, когда потребители отказались от маркетинговой рекламы, и продажи Bud Light начали терять миллиарды долларов.



Неизвестно, вернулась ли Хайнершайд в Anheuser-Busch, производителя пива № 1 в мире.



