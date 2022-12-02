



Пиво Heineken подорожает из-за резкого роста цен на энергоносители

Согласно заявлению, опубликованному в среду, вторая по величине пивоваренная компания в мире ожидает в следующем году резкого скачка производственных затрат "на десятки тысяч на гектолитр" наряду со "значительно более высокими затратами на энергию, особенно в Европе".



Heineken заявила, что планирует повышать цены "ответственно, исходя из местных рыночных условий", чтобы покрыть большую часть роста цен. Тем не менее, операционная прибыль, вероятно, будет отставать от чистой выручки в следующем году, говорится в сообщении компании.



В этом году пивоварам удалось в значительной степени защитить прибыль за счет повышения цен, чтобы справиться с растущими затратами. Но безудержная инфляция и более высокие цены на продукты питания и энергию разрушают покупательную способность клиентов.