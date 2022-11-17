



Philips Israel уволит несколько десятков сотрудников

Компания по производству медицинского оборудования Philips объявила о сокращении на 5% штата сотрудников по всему миру.



Как сообщает Globes, подразделение компании в Израиле уволит несколько десятков человек.



В Израиле в компании Philips работают 1500 сотрудников, и, по данным издания, увольнения тут будут намного меньше, чем 5%: будет потеряно всего несколько десятков рабочих мест.



Увольнения в Philips произошли после того, как цена ее акций упала на 57% с начала 2022 года. Компания пострадала от общего кризиса и других проблем. В частности, Philips столкнулась со своими уникальными проблемами, включая отзыв аппаратов ИВЛ Respironics.



