



Песах не за горами, а мяса нет: Израиле ожидает нехватка говядины и курицы

Подготовка к Песаху в Израиле в этот праздничный сезон в этом году может быть немного сложнее из-за нехватки мяса по всей стране. Поскольку впереди Рамадан и Песах многие евреи и мусульмане запасаются едой, ожидается нехватка как курицы, так и говядины, а также более высоких цен на продукты.

“Накануне праздника цены на продукты резко подскочили”, – написал в своем Twitter председатель партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман , опубликовав скриншот из с ценами на цыплят. “Министр финансов Смотрич находится в Париже, Дери занимается Законами Дери 1 и 2, а Нетаниягу занят законопроектом, который позволит ему получать подарки. Это беззаконие происходит за счет всех граждан Израиля”, – пишет Либерман.