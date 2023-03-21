Песах не за горами, а мяса нет: Израиле ожидает нехватка говядины и курицы
Подготовка к Песаху в Израиле в этот праздничный сезон в этом году может быть немного сложнее из-за нехватки мяса по всей стране. Поскольку впереди Рамадан и Песах многие евреи и мусульмане запасаются едой, ожидается нехватка как курицы, так и говядины, а также более высоких цен на продукты.
“Накануне праздника цены на продукты резко подскочили”, – написал в своем Twitter председатель партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман , опубликовав скриншот из с ценами на цыплят. “Министр финансов Смотрич находится в Париже, Дери занимается Законами Дери 1 и 2, а Нетаниягу занят законопроектом, который позволит ему получать подарки. Это беззаконие происходит за счет всех граждан Израиля”, – пишет Либерман.
רגע לפני החג, מחירי המזון משתוללים, שר האוצר סמוטריץ׳ בפריז, דרעי עסוק בחוק דרעי 1 ו-2 ונתניהו עסוק בחקיקה שתאפשר לו לקבל מתנות. ההפקרות הזאת באה על חשבון כל אזרחי ישראל. pic.twitter.com/SA17tZdM62— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 20, 2023