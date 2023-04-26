



Первый в мире: В аэропорту Хельсинки откроют брендовый секонд-хенд

В аэропорту Хельсинки будет открыт магазин подержанных вещей. Об этом сообщает avianews.com.



Финская фирма откроет первый в мире секонд-хенд, который разместится в терминале аэропорта . Он будет специализироваться на брендовой одежде.

Под вывеской Relove в зоне выходов на посадку появятся секонд-хенд и кафе, где можно будет заказать веганские и безглютеновые продукты. Ожидается, что акцент в магазине будет сделан на высококачественную премиальную дизайнерскую одежду и аксессуары.



“Обычно воздушные ворота гордятся дорогими брендовыми бутиками. Однако в этом случае сотрудничество позволит рассказать об экономике замкнутого цикла большему числу людей и международным клиентам”, – рассказали предприниматели Нура Хаутакангас и Ээро Укконен, владеющие магазинами Relove.



На сайте Relove можно увидеть, что в ассортименте магазинов есть вещи разных ценовых диапазонов от 5 до 700 евро.



Открытие секонд-хенда в Хельсинкском аэропорту запланировано на осень 2023 года, когда будет завершена реконструкция зоны вылета.