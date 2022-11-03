



Первый в Израиле 7-Eleven откроется в следующем месяце

Несколько источников сообщили изданию Globes, что первый израильский магазин 7-Eleven откроется на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.



По данным издания, первоначальная дата запуска первого магазина соответствовала названию компании, то есть 7 ноября. Однако, по информации источников, первый в Израиле 7-Eleven откроется 15 декабря.



По соглашению с 7-Eleven, Electra Consumer Products откроет в Израиле 400 фирменных магазинов, 300 из них через франчайзи.