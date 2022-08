Первые 10 кораблей с продовольствием из Украины достигли пунктов назначения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 10 кораблей с сельскохозяйственной продукцией, которые вышли из портов Украины, благополучно достигли пунктов назначения.



"Это хорошее начало. Морские пути должны оставаться открытыми, чтобы украинские экспортные продукты могли доставляться туда, где они нужны.", - написала она.





The first 10 ships from Ukraine carrying agricultural goods have now safely reached their final destinations.



This is a good start. Many more must follow.



Sea routes have to remain open so that Ukrainian food exports can arrive where they are needed. pic.twitter.com/ovxhCVMsbB