



Первая пятерка богачей Forbes: капиталы и перемены в списке

В настоящее время одной из главных новостей в мире финансов стали потери самого богатого человека Азии и индийского миллиардера Гаутама Адани. Кроме того, недавно сменился и лидер рейтинга Forbes.



Бернар Арно

Первое место в рейтинге самых богатых людей мира занимает французский бизнесмен и владелец контрольного пакета акций компании LVMH Бернар Арно. Миллиардер вернул себе эту позицию в середине декабря 2022 года, сместив с пьедестала Илона Маска. На момент создания этого материала, мировые издания публикуют следующие данные о капитале Арно и его семьи. Согласно Forbes, эта сумма составляет 211,3 миллиарда долларов.



Илон Маск

Далее следует основатель компаний Tesla и SpaceX и социальной сети Twitter. В целом, за последний год он зафиксировал серьезные потери. В основном это произошло из-за стремительного обесценивания акций производителя электрокаров Tesla. Например, по состоянию на начало ноября 2022 года американский миллиардер потерял почти 50% от своего пикового капитала. На сегодня он владеет капиталом в размере 181,3 миллиарда долларов, по данным Forbes.



Джефф Безос

В тройку лидеров вернулся основатель Amazon Джефф Безос. Его финансы существенно зависят от позиции акций корпорации на рынке. На момент создания этого материала, американский предприниматель владеет состоянием в размере 125,4 миллиарда долларов, согласно Forbes.



В последние месяцы эту позицию занимал индийский миллиардер Гаутам Адани. В течение трех последних торговых сессий подряд акции компаний Adani Group фиксируют серьезные потери, пишет CNBC. Кроме того, личный капитал бизнесмена уменьшился на 71 миллиард долларов и похоже, что это не конец.



Первую пятерку закрывают глава компании Oracle Ларри Эллисон и легендарный инвестор Уоррен Баффет. Их капиталы Forbes оценивает в 112,7 миллиарда долларов и 107,9 миллиарда долларов соответственно. Они оба усилили свои позиции. Баффет, к тому же, возглавляет рейтинг самых щедрых благотворителей США.



Напомним, издание Forbes обнародовало новый рейтинг самых богатых людей Африки, в который вошли 19 бизнесменов.