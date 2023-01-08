



Перспективы развития туризма в 2023 году: основные направления

В 2022 году Израиль привлек 2,67 миллиона туристов. Уже объявлено или даже запущено несколько программ, которые должны еще больше увеличить это число по сравнению с прошлым годом.



Партнерские программы международного туризма



Развивая связи с сотрудничающими странами, министерство туризма Израиля возлагает большие надежды на увеличение числа туристов, прибывающих из-за рубежа. Такие партнерские отношения уже принесли свои плоды, например, шестая конференция Всемирной туристской организации ООН по винному туризму , которая состоялась в Альбе в сентябре прошлого года, и 1-й Глобальный молодежный туристический саммит в Сорренто в июне. Эти два мероприятия были проведены в сотрудничестве с Италией. Итальянский министр туризма Массимо Гаравалья отметил, что Италия также выиграет от договоренностей.



Больше прямых рейсов



Еще одним очень очевидным источником роста туризма в 2023 году является открытие нескольких прямых рейсов по популярным направлениям. Прямые рейсы из Тель-Авива, которые будут доступны в 2023 году, включают Бостон, Атланту, Японию, Ирландию и Австралию.



Совсем недавно открылись прямые рейсы между Тель-Авивом и Сеулом. В августе министр туризма Йоэль Развозов отметил, что министерство “продолжает рекламировать Государство Израиль, обновляя маршруты полетов – снижая цены и соединяя Израиль с миром”.



Гранты иностранной киноиндустрии



Важным шагом для развития въездного туризма является продвижение продукции иностранной киноиндустрии Израиле. В июне была запущена межминистерская программа под названием “Фонд содействия иностранному производству” на сумму 45 миллионов шекелей с целью возмещения до 30% производственных затрат на иностранное производство фильмов и сериалов в Израиле. Инициатива представляет собой стремление использовать природную красоту и историческое значение страны, чтобы создать положительный имидж страны как мирового центра художественных съемок.



“Люди со всего мира путешествуют по местам назначения, следуя просмотренным фильмам, любимым сериалам и звездам, которыми они восхищаются”, – сказал генеральный директор Министерства туризма Дани Шахар.