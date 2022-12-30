



Переживет ли Европа зиму без российского газа: прогноз аналитиков

В мире наблюдается дефицит газа без российских поставок, однако аналитики считают, что Европа сможет пережить зиму, хотя все зависит от погодных условий.



Об этом сообщает The local.



Аналитики считают, что на адаптацию к нынешним реалиям в Европе уйдут годы, а также будет увеличена цена для потребителей.



Постепенное сокращение Россией поставок газа в Европу спровоцировало войну за сжиженный природный газ (СПГ), в результате чего цены резко выросли.



Европейская оптовая цена в этом году подскочила с 30 до 300 евро, а затем снова упала примерно до 100 евро. По данным Евростата, европейцам удалось добиться сокращения использования газа. В период с августа по ноябрь ЕС потреблял на 20% меньше "голубого топлива" по сравнению со средним потреблением за те же месяцы в 2017–2021 годах.



Согласно прогнозу Wood Mackenzie, в следующем году поставки упадут до 38 миллиардов кубометров.

