



Переворот в Буркина-Фасо: в Украине припомнили наемников РФ

Министерство иностранных дел Украины припомнили российских наемников, комментируя госпереворот в Буркина-Фасо.

По данным МИД, присутствие наемников РФ в Западной Африке подрывает ее мир и безопасность.

"Тревожные сообщения о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо. Присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность. Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки – ред.) в продвижении плана перехода Буркина-Фасо к демократии", - сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

По данным Reuters, солдаты в Буркина-Фасо заявили об отстранении от власти президента Поля-Анри Дамибы. Это стало вторым переворотом в стране в этом году.