



Переговоры о свободной торговле между Израилем и Японией серьезно продвинулись

В последние месяцы отмечен значительный прогресс в переговорах по подписанию соглашения о свободной торговле (FTA) между Израилем и Японией. Об этом Globes сообщают источники в автомобильной промышленности.



В ноябре 2022 года Израиль и Япония объявили о возобновлении переговоров по FTA после почти десятилетия изучения \вопроса, и в последнее время переговоры набрали обороты. Министерство экономики и промышленности заявило: “Израиль и Япония в настоящее время проводят технико-экономическое обоснование в качестве предварительного шага перед началом переговоров по соглашению о свободной торговле”.



По оценкам дипломатических источников, при оптимистическом сценарии первый проект соглашения может быть представлен во второй половине 2024 года. Израиль и Южная Корея, а также соглашение о свободной торговле между Израилем и Китаем, которое находится на продвинутой стадии переговоров перед подписанием. Японское правительство обеспокоено тем, что торговые соглашения Израиля с Южной Кореей и Китаем и сопутствующая отмена таможенных пошлин могут нанести вред израильскому импорту из Японии.



Однако ожидается, что влияние нового соглашения о свободной торговле на израильский автомобильный рынок будет относительно ограниченным. Это связано с тем, что значительная часть автомобилей японских брендов, продаваемых в Израиле, производится в Европе и в любом случае освобождена от таможенной пошлины. В период с января по июль 2023 года автомобили японского производства составляли лишь около 13% всех автомобилей, импортированных в Израиль, по сравнению с более чем 30% на пике около десяти лет назад. С другой стороны, доля рынка автомобилей, произведенных в Китае, в этом году подскочила примерно до 17%.



