



PepsiCo прекратила производство популярных напитков в России

PepsiCo Inc прекратила производство популярных напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.



Как сообщает Reuters, это произошло почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства.



В PepsiCo Inc объяснили, что прекратили производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.



"Впоследствии все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено", - говорится в заявлении компании.