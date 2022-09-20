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PepsiCo прекратила производство популярных напитков в России
20.09.2022 10:24 Ольга Белозерова

PepsiCo прекратила производство популярных напитков в России

PepsiCo Inc прекратила производство популярных напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

Как сообщает Reuters, это произошло почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства.

В PepsiCo Inc объяснили, что прекратили производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

"Впоследствии все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено", - говорится в заявлении компании. 

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