



Пенсия в Израиле — лабиринт, по которому лучше идти с профессиональным гидом

Наш собеседник - Александр Гольдзберг, совладелец компании «Защита», автор программы «ППП» (Персональный Пенсионный Проводник) на простых примерах доказывает: если заниматься оформлением пенсии самостоятельно, то сумма выплат, скорее всего, будет минимальной.



В системе израильских пенсионных выплат, объясняет Александр, невероятное количество нюансов, которые простой человек, не специалист, может просто не учесть.

В качестве примера Гольдзберг рассказывает историю знакомой.

Женщине 62 года, она имеет право выйти на пенсию и получать свои честно накопленные выплаты. Однако она уверена, что стажа ей не хватает, и если она уйдет на отдых сегодня, то получит 1000 шекелей, а если поработает еще три года, то сумма накоплений вырастет до 1500.

Такая «логика» - довольно распространенная ошибка. Часто люди, достигшие пенсионного возраста, продолжают работать чтобы «побольше накопить». И не просто работать, а работать довольно много. Знакомая Александра Гольдзберга работала даже в ночные смены, утверждая, что «пока есть силы надо заработать на пенсию побольше».

Однако, если разбираться в тонкостях израильской пенсионной системы, хорошо знать законы и налоговые нюансы, то можно доказать, что, работая в три смены, 62-летняя женщина не увеличивает себе пенсию, а уменьшает ее.

Округляя цифры, пояснить лучше на простом примере: Если женщина доведет свой рабочий стаж до срока, когда её пенсионные выплаты будут 1500 шекелей, то лишится социальной надбавки, которая составляет 2000 шекелей. То есть, работая больше, она получит меньше. Более того, работая сегодня в две смены, она получает зарплату 8000 шекелей, но в таком случае она не может рассчитывать на максимальное государственное пособие по старости. А вот отказавшись от работы по ночам, ее зарплата позволит получать это пособие. Сумма выйдет примерно одинаковая. Но человек сохранит здоровье и хорошее самочувствие.

История этой женщины - всего лишь вопрос калькуляции. В процессе оформления пенсионных выплат мелких деталей десятки, если не сотни.

И клиенты компании «Защита» сталкиваются с ними ежедневно. За десять лет работы, уверяет наш собеседник, он не встретил ни одного человека, который бы самостоятельно все посчитал, учел и оформил настолько грамотно, чтобы получить максимальные выплаты.

Израильская пенсия, как правило, состоит из двух частей. Первую выплачивает институт национального страхования Битуах Леуми, её называют «пособие по старости». Многие ошибочно думают, что эта выплата автоматическая. Работали вы или нет, вам она «положена». Это не так. Это пособие вы тоже «накапливаете», и оно не зависит от места работы и от того, прерывался ли ваш стаж. Но, чтобы в результате получать эту часть пенсии, вы (или ваш работодатель) должны сделать 120 отчислений в Битуах Леуми.

Многие изначально путают эту часть пенсионных накоплений с одноразовыми пособиями (средний размер заработка за 10 лет) и с социальными надбавками (доплата к пособию «по старости» до прожиточного минимума). А это совершенно разные выплаты.

Иногда пожилые люди путают пособие «по старости» с пособием «по бедности». Это тоже принципиально разные статьи. Пособие «по бедности» по размеру такое же, как и «по старости», но выплачивают его только один год и только тем, кто не имеет пенсионных накоплений в Израиле.

А у выплат от Битах Леуми, объясняет Александр, есть так называемые «географические оговорки». Например, человек, который выезжает за границу больше, чем на 72 дня, лишается этого пособия. В практике компании есть много случаев, когда пенсионеры выезжали на отдых, не подозревая об этих оговорках.



Вторую часть пенсии выплачивает пенсионный фонд, ее чаще называют «накопления».



По сути – это тот процент заработной платы, который вы (и ваш работодатель) ежемесячно отчисляете, то есть откладываете себе «на старость». Тут тоже непростая калькуляция и, кроме того, достаточно долгий процесс оформления. Особенно если вы часто меняли места работы. Придется «вручную» связываться со всеми работодателями, собирать документы, идти в налоговую службу, ставить печати на все эти документы, потом снова рассылать по пенсионным фондам и собирать отчеты.



На любом из этапов, можно «споткнуться» – что-то не учесть, забыть, не знать какого-то нюанса в законах.



Кроме того, есть еще огромное количество деталей, которые надо учитывать на этапе оформления договоров с пенсионными фондами. То есть делать это следует не тогда, кода вы достигли пенсионного возраста, а гораздо раньше.



Например, такая деталь, как «стоимость риска».







Это некая сумма денег, которая заложена в ваши ежемесячные пенсионные отчисления на случай вашей смерти или инвалидности. Этой суммой пенсионные фонды как бы страхуют ваших близких (супруга, супругу или несовершеннолетних детей) на случай, если те останутся без вас, кормильца.

Но если вы человек одинокий, то от этой «опции» можно изначально отказаться.

Александр Гольдзберг рассказывает, что сейчас у них в делопроизводстве два похожих случая. Только в одном – клиентка оформляет документы, изначально не закладывая «стоимость риска», во втором – одинокий пенсионер пытается вернуть ненужные отчисления за 15 лет. Сделать это практически невозможно, говорит эксперт.

Истории, которыми он с нами поделился – малая толика того, с чем приходится сталкиваться человеку, готовящемуся к выходу на пенсию.



Автор программы «ППП» (Персональный Пенсионный Проводник) настоятельно советует не заниматься самостоятельно оформление пенсионных выплат, а доверить эти вопросы специалистам.



Центр выхода на пенсию и страхования «Защита» (Zashita) работает со всеми пенсионными фондами и страховыми компаниями Израиля.



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