



Пенсионные фонды отчитались о худшем годе за 15 лет

Финансовые учреждения, управляющие сбережениями населения, сообщили разочаровывающие результаты за 2022 год на фоне неопределенности макроэкономических условий.



Неопределенность в отношении процентных ставок центральных банков и высоких темпов инфляции, главным образом в Европе и США, привела к тому, что пенсионные фонды закончили 2022 год с отрицательной доходностью, невиданной в течение многих лет.



В среднем отрицательная доходность пенсионных фондов составила 5,5%.



2022 год стал худшим годом с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис. Тенденция на мировых фондовых рынках была очень негативной: в США индекс S&P 500 упал на 19,2%, промышленный индекс Доу-Джонса — на 8,6%, а индекс Nasdaq — на 33%. В Израиле падение было менее резким: Tel Aviv 25 Index упал на 9,2% за год, а Tel Aviv 125 Index упал на 11,8%.



Худшие показатели озвучил "Альтшулер Шахам", в основном из-за его большого присутствия за рубежом, особенно на рынке США. Его пенсионный фонд закончил год с отрицательной доходностью в 10%.



Генеральный директор Altshuler Shaham Finance Яир Левинштейн сказал, что разрыв между его фирмой и конкурентами возник исключительно из-за различий в ассигнованиях между Израилем и США.

