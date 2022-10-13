



Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров из Major идут в органику

Транспортная компания Major Cargo Service, служба доставки Major Express и автодилер Major Auto – части большого механизма холдинга Major, владельцы которого – Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров – в 2016 году приняли решение расширять бизнес в сегменте сельского хозяйства, а летом 2022 года стали победителями Премии за развитие органической продукции в России. Есть ли перспективы у российского земледелия, учитывая ограничения «традиционного» подхода к сельскому хозяйству? Поможет ли органическая практика в борьбе с глобальным потеплением и «гибелью деревень»? На эти вопросы отвечают бизнесмены Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров в материале «Независимой Газеты».

Если проехать сто километров от Москвы в сторону Рузского водохранилища, можно увидеть необычный пейзаж: ровные, как по линейке очерченные границы прямоугольных полей, новейшие теплицы, неброские белые здания промышленного назначения, современные загоны для рогатого скота – всё это появилось несколько лет назад по инициативе владельцев автохолдинга Major Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова. Ферма М2 – одно из немногих российских органических фермерских хозяйств полного цикла. История этого сельскохозяйственного проекта началась в 2016 году, когда далёкие от сектора земледелия владельцы автохолдинга Major приняли решение диверсифицировать свой бизнес. На месте модного органического фермерского хозяйства до 2016 года ничего не было: 4,5 тысячи га необработанной (залежной) земли в Подмосковье (Волоколамский район) стали идеальным местом для успешного развития агрокомплекса по принципам органического хозяйства. Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров построили ферму М2 с нуля, во многом полагаясь на «бизнес-интуицию», которая их не подвела.

Идея производства только здорового питания кажется достаточно сложно реализуемой, однако усилия Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова оказались не напрасными. Особенности почвы, учёт состояния рынка и модных тенденций позволили построить одну из немногих органических систем производств в России и полностью отказаться от искусственных удобрений, химикатов (пестицидов, гербицидов, фунгицидов и т.п.). Благодаря концепции осознанного потребления, спрос на «чистую» продукцию продолжает расти, а вместе с ним растёт прибыль инновационных проектов: Минсельхоз РФ оценил объём рынка органической продукции в $180 млн. Несмотря на актуальность подобных инвестиций, Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров столкнулись с неожиданной проблемой доставки продукции до потребителей. Крупные торговые сети пока проявляют мало интереса к органической продукции, да и объемы не те для крупных ритейлеров - поэтому пришлось решать вопрос выхода на конечного потребителя самостоятельно. Сначала под брендом фермы была открыта торговая точка, затем появился ресторан и была организована доставка, сейчас продукцию можно приобрести прямо на ферме М2 в рамках агротура.

«Органический сертификат», для получения которого необходимо соответствовать всем условиям, прописанным в ФЗ «Об органической продукции», - доказательство ответственного подхода владельцев к содержанию скота. Отсутствие искусственных кормов, отказ от антибиотиков и гормонов, следование принципам свободного выгула и забота даже о ментальном состоянии животных – всё это основа животноводства на ферме М2, рассказывает Павел Абросимов.

Промышленная обработка земель приводит к нарушению структуры почвы, потере питательных веществ, поэтому требует регулярного внесения химических удобрений, что разрушает естественные механизмы защиты растений и делает их уязвимыми перед вредителями. Пестициды и гербициды перерабатываются не полностью и во время дождей попадают в реки, атмосферу, загрязняя окружающую среду. Органическое земледелие основано на более редкой и щадящей вспашке, а урожайность обеспечивается грамотным севооборотом и применением натуральных удобрений, следовательно, является более безопасным для окружающей среды, продолжает рассказ Михаил Бахтиаров.

И Павел Абросимов, и Михаил Бахтиаров сходятся на том, что важно следить не только за российским, но и за европейским рынком органической продукции, на котором то и дело появляются новые технологии. В качестве примера Михаил Бахтиаров приводит вариант решения проблемы глобального потепления от исландских учёных. Недавно в Исландии открылась СО2-фабрика, «которая позволяет связывать углекислый газ и накапливать его в почве, что не только сокращает количество парниковых газов в атмосфере, но и увеличивает количество биодоступного углерода в почве. Исландские экологи планируют утилизировать до четырёх тысяч тонн углерода из атмосферы. Павел Абросимов рассказывает, что в органическом хозяйстве есть похожая система: регенеративное земледелие – технология обработки почвы, предполагающая минимальное воздействие на неё и достижения высокой урожайности за счёт использования остатков растений в качестве мульчи и компоста – эта технология также позволяет связывать углерод. По словам владельцев фермы М2, регенеративное земледелие в масштабах фермы может быть эффективнее исландской фабрики.Павел Абросимов отмечает, что участие в этом процессе поможет органическим фермам выйти на новый уровень в рамках российского агропромышленного комплекса и рассчитывать на усиление поддержки от государства.

Бизнесменов из Major интересуют не только экологические, но и социально-экономические проблемы: более восьми тысяч деревень и мелких населённых пунктов опустело за последние десять лет вследствие урбанизации и оттока населения из сельской местности в России. Однако в стране более ста миллионов гектаров залежной земли, то есть главного ресурса органических фермерских хозяйств. При правильном подходе, отмечает Михаил Бахтиаров, людей можно вернуть обратно к земле с помощью создания новых рабочих мест на перспективном органическом производстве. «Когда-то индустриализация сельского хозяйства стала единственным выходом для человечества, позволила, пусть с оговорками, но победить голод, - подводит итог Павел Абросимов. - Однако при этом люди залезли в большие долги к природе. Мы считаем, что настало время их возвращать».