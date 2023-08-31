



Паника в Китае: С полок магазинов исчезает соль

Жители Китая массово скупают соль из-за Японии, которая сбросила воду с Фукусимы в Тихий океан. Вода, которая раньше применялась для охлаждения реакторов, теперь сброшена в Тихий океан. Такие действия вызвали обеспокоенность в Китае, который является одним из крупнейших импортеров соли из Японии.



Соседствующие с Японией страны опасаются последствий сброса воды с атомной электростанции в природные водоемы. Больше всего обеспокоен действия Японии Китай, а его жители накапливают запасы соли. Как следствие ее цена подскочила до 27%.



Дополнительный ажиотаж вызвало решение Китая полностью прекратить импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Власти КНР выступили с заявлением, что внутренние мощности по производству соли должны покрыть все потребности жителей Китая и призвали к рациональным закупкам в соответствии со своими потребностями.



