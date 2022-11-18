



Palo Alto собирается купить израильскую компанию за $300 млн

Palo Alto Networks собирается приобрести израильскую компанию по кибербезопасности Cider Security.



Как сообщает Globes, сделка включает 200 миллионов долларов наличными и 100 миллионов долларов в виде акций. О сделке будет объявлено позже, когда Palo Alto опубликует финансовые результаты за третий квартал.



Израильская компания Cider Security предлагает набор средств управления и решений для оптимизации безопасности и достижения полной устойчивости на всех этапах, от кода до развертывания.