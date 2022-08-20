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Палестинским рабочим из Газы расширили квоту на въезд в Израиль
20.08.2022 21:33 Александр Юзовский

Палестинским рабочим из Газы расширили квоту на въезд в Израиль

Рабочим и торговцам из Газы увеличили квоту на въезд, соответствующее распоряжение подписал министр обороны Израиля Бени Ганц.

Стоит отметить, что квоту планируют расширить с 14 000 до 20 000, если будет сохраняться режим тишины.

Этот шаг позволит бедному прибрежному анклаву получить необходимый доход и будет способствовать стабильности.

"Все гражданские шаги в направлении Газы зависят от сохранения стабильности и безопасности", — говорится в заявлении.

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