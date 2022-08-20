



Палестинским рабочим из Газы расширили квоту на въезд в Израиль

Рабочим и торговцам из Газы увеличили квоту на въезд, соответствующее распоряжение подписал министр обороны Израиля Бени Ганц.



Стоит отметить, что квоту планируют расширить с 14 000 до 20 000, если будет сохраняться режим тишины.



Этот шаг позволит бедному прибрежному анклаву получить необходимый доход и будет способствовать стабильности.



"Все гражданские шаги в направлении Газы зависят от сохранения стабильности и безопасности", — говорится в заявлении.