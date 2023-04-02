Пакистан категорически отрицает коммерческие связи с Израилем
Пресс-секретарь министра торговли Пакистана в субботу опроверг сообщения о торговле между Пакистаном и Израилем как “чистую пропаганду”, сообщила в воскресенье газета Daily Pakistan.
Это заявление стало ответом на заявление Американского еврейского конгресса о том, что партия пакистанских продуктов питания была доставлена в Израиль пакистанско-еврейским бизнесменом Фишелем Бенхальдом. 28 марта Бенхальд поделился в Twitter видео с сухофруктами и контейнерами для специй, которые он экспортировал в Израиль.
Congratulation to Me as a Pakistani— Fishel BenKhald (@Jew_Pakistani) March 28, 2023
I exported first batch of Pakistan 🇵🇰 food products to Israel 🇮🇱 market
Dates, Dry fruit, Spice single container. My video@CMShehbaz @ImranKhanPTI @BBhuttoZardari @NawazSharifMNS @MaryamNSharif @betterpakistan @MiftahIsmail @tdap_official pic.twitter.com/l4KRqI4oet
В ответ AJC выпустило длинное заявление, приветствующее торговлю между бывшими врагами, подчеркнув, что “бизнес и торговля способны сблизить идеи и людей, и на этой неделе важные шаги предпринимаются в Израиле, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах для роста благосостояния и расширения возможностей для всех на Ближнем Востоке”.
Как сообщает Daily Пакистан, министр торговли Навид Камар опроверг какие-либо официальные торговые отношения с Израилем и заявил, что сделка не поддерживается правительством Пакистана. Пакистан не признает Израиль как государство и поддерживает создание независимого палестинского государства.
American Jewish Congress Statement on Trade Between the State of #Israel and #Pakistan.— American Jewish Congress (@AJCongress) March 31, 2023
Link: https://t.co/Bie9NIdrwJ#AmericanJewishCongress #AbrahamAccords #UAE @JackRosenNYC pic.twitter.com/V724PYwwqs