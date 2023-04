Пакистан категорически отрицает коммерческие связи с Израилем

Пресс-секретарь министра торговли Пакистана в субботу опроверг сообщения о торговле между Пакистаном и Израилем как “чистую пропаганду”, сообщила в воскресенье газета Daily Pakistan.



Это заявление стало ответом на заявление Американского еврейского конгресса о том, что партия пакистанских продуктов питания была доставлена ​​в Израиль пакистанско-еврейским бизнесменом Фишелем Бенхальдом. 28 марта Бенхальд поделился в Twitter видео с сухофруктами и контейнерами для специй, которые он экспортировал в Израиль.



Congratulation to Me as a Pakistani



I exported first batch of Pakistan 🇵🇰 food products to Israel 🇮🇱 market



Dates, Dry fruit, Spice single container. My video@CMShehbaz @ImranKhanPTI @BBhuttoZardari @NawazSharifMNS @MaryamNSharif @betterpakistan @MiftahIsmail @tdap_official pic.twitter.com/l4KRqI4oet