



Пакистан категорически отрицает коммерческие связи с Израилем

Пресс-секретарь министра торговли Пакистана в субботу опроверг сообщения о торговле между Пакистаном и Израилем как “чистую пропаганду”, сообщила в воскресенье газета Daily Pakistan.



Это заявление стало ответом на заявление Американского еврейского конгресса о том, что партия пакистанских продуктов питания была доставлена ​​в Израиль пакистанско-еврейским бизнесменом Фишелем Бенхальдом. 28 марта Бенхальд поделился в Twitter видео с сухофруктами и контейнерами для специй, которые он экспортировал в Израиль.



В ответ AJC выпустило длинное заявление, приветствующее торговлю между бывшими врагами, подчеркнув, что “бизнес и торговля способны сблизить идеи и людей, и на этой неделе важные шаги предпринимаются в Израиле, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах для роста благосостояния и расширения возможностей для всех на Ближнем Востоке”.Как сообщает Daily Пакистан, министр торговли Навид Камар опроверг какие-либо официальные торговые отношения с Израилем и заявил, что сделка не поддерживается правительством Пакистана. Пакистан не признает Израиль как государство и поддерживает создание независимого палестинского государства.