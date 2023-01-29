



Пакистан будет покупать российскую нефть: что известно о соглашении

Россия и Пакистан вышли на финальную стадию обсуждения соглашения о продаже дешевой нефти в Исламабад. Об этом сообщает The News.



Россия и Пакистан планируют в марте окончательно согласовать ряд коммерческих условий. В частности, речь идет об использовании другой валюты вместо доллара США. Таким образом, страна южной Азии начнет получать более дешевое сырье.



По условиям соглашения Москва обязалась до апреля 2023 года начать поставки нефти в Пакистан. По словам министра нефти Мусадика Мали, этот контракт выгоден для обеих стран. Кроме того, в рамках договоренностей Пакистан начал работать над созданием плана энергетической безопасности, который будет реализован до конца 2023 года. В частности, речь идет об импорте сжиженного и трубопроводного газа, а также других нефтепродуктов. Частью новой стратегии станут нефть, СПГ, бензин и другие виды топлива.



“Ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставки топлива по доступным ценам”, – заявил Мали.



Министр также сообщил, что начиная со следующего отопительного сезона Россия будет поставлять газ Пакистану. По его словам, сейчас у РФ нет соответствующих объемов. По условиям соглашения, Пакистан сможет покупать сжиженный природный газ у двух компаний, которые выберет правительство России.