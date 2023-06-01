



Падение шекеля в июне продолжится

Шекель сегодня слабеет по отношению к доллару и евро. На утренних межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару вырос на 0,85% до 3,747 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 0,75% до 3,997 шекеля за евро.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,162% выше, чем во вторник, до 3,715 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,364% ниже, до 3,967 шекеля за евро.



После роста во вторник шекель возобновил падение по отношению к доллару и торгуется по отношению к доллару США на уровнях, которых не было с начала пандемии Covid. Политическая нестабильность и неопределенность в области безопасности сказываются на израильской валюте, несмотря на сильные макроэкономические данные Израиля.



Шекель ослаб на 2,6% по отношению к доллару в мае, а ранее на этой неделе управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон предупредил, что обесценивание израильской валюты подпитывает инфляцию в Израиле и может привести к дальнейшему повышению ставок. Шекель ослаб на 6% по отношению к доллару с начала года.



Н этой неделе Goldman Sachs снизил прогноз по шекелю на краткосрочную и среднесрочную перспективу из-за опасений, что продолжающийся пересмотр судебной системы негативно повлияет на израильскую валюту. В течение следующих трех месяцев Goldman Sachs ожидает, что шекель останется на отметке около 3,70 шекеля за доллар, а затем в течение следующего года около 3,60 шекеля за доллар. В своем предыдущем прогнозе Goldman Sachs предсказал, что шекель будет двигаться в диапазоне 3,40-3,50 шекеля за доллар в течение следующего года.