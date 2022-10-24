



ПА заключила соглашение о разработке газового месторождения в Газе

Тафар Мельхем, председатель Палестинской энергетической администрации, сообщил еще 4 октября Палестинский инвестиционный фонд подписал с Международной ассоциацией подрядчиков и Египетской компанией природного газа соглашение об основных условиях разработки газового месторождения Марин у побережья Газы.



По его словам, Израиль не является стороной соглашения, и его роль заключается в выдаче разрешений на бурение.



Мельхем также добавил, что газ, который будет добываться, будет передаваться на египетскую газовую станцию в Эль-Ариш, а палестинская сторона получит свою долю прибыли от продаж.



Мельхем не раскрыл размер прибыли, которую, как ожидается, получат палестинцы от соглашения. Мельхем отметил, что ПА выделит 40 миллионов шекелей из прибыли от продажи газа на нужды сектора электроэнергетики сектора Газа. По оценкам палестинцев, стоимость газа в месторождении Марин составляет от одного до двух миллиардов долларов.