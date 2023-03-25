



Озвучены сроки принятия нового пакета санкций ЕС против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что Евросоюз введет 11-й пакет антироссийских санкций в течение ближайших двух месяцев.



Такое заявление он сделал в интервью RMF FM.



По его словам, необходимо усилить уже введенные ранее санкции против России из-за войны в Украине. Он подчеркнул, что в ЕС "потеряли аппетит" к введению новых ограничений.



"Поэтому задачей Польши является убедить европейских партнеров: то, что происходит в Украине, является абсолютно недопустимым, что мы живем в ключевой исторический момент и должны соответствующим образом реагировать", - отметил польский премьер.



Он надеется на то, что Еврокомиссия со всей серьезностью подойдет к вопросу о введении санкций против 150 пропагандистов, распространяющих ненависть против Украины. Моравецкий отметил важность ограничений из-за похищения украинских детей, что, по его мнению, может стать катализатором для тех государств, которые до сих пор колеблются.

