



Отзыв продукции сократил прибыль израильской компании Strauss Group на 90%

2022 год был годом, когда израильская пищевая компания Strauss Group захочет оставить позади себя. Огромный отзыв продукции с кондитерской фабрики компании в Ноф-Хагалиле после того, как в некоторых образцах продукции была обнаружена сальмонелла, привел к сокращению продаж на 482 миллиона шекелей и снижению чистой прибыли на 293 миллиона шекелей. Чистая прибыль компании за год составила всего 64 миллиона шекелей, что на 90% меньше, чем в 2021 году, сообщает Globes.



Хорошей новостью для Strauss является то, что публика осталась верна его кондитерской марке. Данные Storenext показывают, что доля Strauss на рынке кондитерских изделий, которая резко упала в 2022 году из-за остановки фабрики, в настоящее время восстановилась до 24%, что немногим ниже 27% доли рынка, которой компания владела до отзыва продукции.



Линия гумуса Strauss также вызвала проблемы в прошлом году. В 2021 году сальмонелла была обнаружена на заводе Sabra в США, принадлежащем в равных долях Strauss и PepsiCo. Производство гумуса было восстановлено только в конце августа 2022 года, а доля Sabra на розничном рынке США упала с 62% до 31%.



50%-ая доля Strauss в выручке Sabra составила 382 млн шекелей в 2022 году, что на 45% меньше, чем в 2021 году. Sabra сообщила об операционных убытках (50%) в размере 104 млн шекелей за год, что сопоставимо с операционной прибылью (50%) шекелей. 35 миллионов в 2021 году.



Несмотря на эти события, Strauss удалось сохранить годовой объем продаж на уровне 6,1 миллиарда шекелей благодаря своему международному кофейному бизнесу, который компенсировал эффект отзыва кондитерских изделий.



Зарубежные продажи Strauss составили 4 миллиарда шекелей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Прибыль сектора кафе подскочила на 87% до 363 миллионов шекелей.



Strauss Group, контролируемая семьей основателей во главе с председателем правления Офрой Штраус, имеет рыночную капитализацию в размере 9,5 млрд шекелей после снижения на 17% в прошлом году. Генеральный директор Шай Бабад, бывший генеральный директор Министерства финансов, был назначен в прошлом году после отзыва. Он заменил многолетнего генерального директора Гиору Бардеа. Финансовые отчеты Штрауса показывают, что компенсация Бабада составляла 1,1 миллиона шекелей в месяц, причем более половины компенсации приходилось на акции. Годовая компенсация Бардеа составляла 5 миллионов шекелей.



