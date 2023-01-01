



Отрицательный налог и талоны на питание. Смотрич против дороговизны жизни

Новый министр финансов, Бецалель Смотрич, приступил к разработке плана борьбы с ростом стоимости жизни. В рамках плана, разработанного министром совместно с профессиональными чиновниками министерства финансов, ожидается снижение налогов и замораживание роста цен на электроэнергию.



Журналист 12-го канала Керен Марциано сообщила, что план борьбы с ростом стоимости жизни, обсуждаемый профессиональным эшелоном Министерства финансов, разделен по слоям населения, причем самые бедные слои, как ожидается, будут получать талоны на питание. Граждане, получающие минимальную или низкую заработную плату, будут получать доплату к зарплате за счет отрицательного подоходного налога, который существует и сегодня, но будет увеличен.



В рамках программы работающие семьи будут получать либо половину кредитного балла, либо кредитный балл к зарплате. Сегодня кредитный пункт - это прибавка к чистой зарплате в размере 220 шекелей. Появившийся план основан на коалиционных соглашениях и вступит в силу уже в следующем бюджете, который будет принят примерно через полтора месяца. Ожидается, что после утверждения бюджета зарплата солдат также увеличится на 20%.



Еще одно облегчение, которое рассматривается в настоящее время, касается оплаты детсадов. После того как министр финансов Смотрич понял, что он не сможет применить закон о бесплатном образовании к детям в возрасте от 3 до 0 лет, как он обещал в ходе предвыборной кампании, он рассматривает возможность субсидирования программ внеклассного образования или поиска другого решения, которое позволит снизить цены на детские сады.



На фоне повышения цен, которые вступят в силу с этого воскресенья, включая 8-процентное повышение тарифов на электроэнергию, Смотрич встретился с президентом Ассоциации производителей. После встречи, на которой министру стало ясно, что повышение цен на электроэнергию является критическим, появилось решение о замораживании цен на электроэнергию.



По информации 12-го канала, минфин представит общественности замораживание цен на электроэнергию как временное замораживание на первые два-три месяца года, а в рамках обсуждения бюджета будет достигнуто решение относительно остальной части года.

