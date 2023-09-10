



Отъезд нелегалов и не только: правительство утвердило специальный план

В воскресенье, 10 сентября, правительство утвердило специальный план поддержки Южного Тель-Авива и других районов проживания нелегалов.



На стимулирование отъезда нелегальных мигрантов и просителей убежища выделено 20 миллионов шекелей, а на другие инициативы - еще 10 миллионов.



"Мы выделяем десятки миллионов на поощрение отъезда нелегалов, поддержку пожилых граждан, ремонт поврежденных синагог, помощь студентам и молодежи и многое другое.

Я благодарю министра Ицхака Вассерлауфа и министра Май Голан за разработку этого важного плана", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Глава израильского правительства добавил, что кардинально меняется карта национальных приоритетов страны.



"Мы выделяем огромные бюджеты на развитие периферии, налоговые льготы, различные субсидии, приоритеты в образовании и трудоустройстве, причем я говорю обо всех слоях общества. Мы добавляем новые населенные пункты в план национальных приоритетов. Это огромный экономический стимул для многих населенных пунктов в Негеве и Галилее, в приграничных населенных пунктах и в Иудее и Самарии", - резюмировал премьер-министр.