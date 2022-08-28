



Отчет: учителя в Израиле зарабатывают больше, чем в странах ОЭСР

Израильские учителя зарабатывают на 23% больше, чем их коллеги в странах ОЭСР.

Об этом говорится в отчете независимого исследовательского центра политики, занимающегося социально-экономическими вопросами, Shoresh.

Уточняется, что израильские учителя зарабатывают больше с поправкой на часы преподавания и национальный уровень жизни.

Соответствующий отчет был сделан на фоне угроз учителей сорвать начало учебного года, если им не повысят зарплату.