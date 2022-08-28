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Отчет: учителя в Израиле зарабатывают больше, чем в странах ОЭСР
28.08.2022 09:06 Алина Груднева

Отчет: учителя в Израиле зарабатывают больше, чем в странах ОЭСР

Израильские учителя зарабатывают на 23% больше, чем их коллеги в странах ОЭСР.

 
Об этом говорится в отчете независимого исследовательского центра политики, занимающегося социально-экономическими вопросами, Shoresh.
 
Уточняется, что израильские учителя зарабатывают больше с поправкой на часы преподавания и национальный уровень жизни.
 
Соответствующий отчет был сделан на фоне угроз учителей сорвать начало учебного года, если им не повысят зарплату.

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