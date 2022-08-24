



Отчет: Россия намерена использовать Иран для обхода санкций

В случае подписания ядерной сделки Россия намерена использовать Иран для обхода западных санкций.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, соглашение может позволить России экспортировать сырую нефть в Тегеран, который будет ее перерабатывать, и в то же время продавать "черное золото" через Персидский залив.

Вероятно, иранская нефть будет освобождена от санкций, что подводит РФ обойти наложенные нефтяное эмбарго со стороны европейских стран.