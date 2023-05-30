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Отчет: РФ скрывает большую часть военных расходов
30.05.2023 12:55 Алина Груднева

Отчет: РФ скрывает большую часть военных расходов

В России засекретили весомую часть военных расходов, которые, судя по всему, оказывают значительное давление на госбюджет.

К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании, изучив отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно документу, в прошлом году военные расходы РФ, которая развязала войну в Украине, выросли на 9,2%, составив 86,4 млрд долларов. Это - 4,1% ВВП страны.

В сообщении британской разведки сказано, что это лишь приблизительные военные расходы России, поскольку истинные - неопределены из-за отсутствия прозрачности.
 

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