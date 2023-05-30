



Отчет: РФ скрывает большую часть военных расходов

В России засекретили весомую часть военных расходов, которые, судя по всему, оказывают значительное давление на госбюджет.



К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании, изучив отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Согласно документу, в прошлом году военные расходы РФ, которая развязала войну в Украине, выросли на 9,2%, составив 86,4 млрд долларов. Это - 4,1% ВВП страны.



В сообщении британской разведки сказано, что это лишь приблизительные военные расходы России, поскольку истинные - неопределены из-за отсутствия прозрачности.

