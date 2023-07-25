



Отчет Moody's: правовая реформа может нанести ущерб экономике Израиля

Правовая реформа может иметь негативные последствия для экономики Израиля и ситуации в сфере безопасности.



Об этом сказано в специальном отчете Moody's.



"Попытки достичь компромисса с оппозицией не увенчались успехом. Закон принят на фоне массовых протестов, которые продолжаются с января и, как мы ожидаем, продолжатся", — сказано в отчете.



Уточняется, что поданные в БАГАЦ петиции против закона "повышают риск кризиса между исполнительной и судебной властью".



Также аналитики предупредили о том, что некоторые опасения относительно предполагаемого влияния правовой реформы на израильскую экономику уже начали воплощаться в реальность.



Moody's пока что сохраняет кредитный рейтинг Израиля на уровне "стабильный". А тем временем, акции продолжают дешеветь, а шекель второй день ослабевает.



"Венчурные инвестиции в израильские высокотехнологичные компании существенно сократились. За первые шесть месяцев этого года было привлечено $3,7 млрд, что является самым низким показателем с 2019 года", - добавили в Moody's

