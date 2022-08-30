



Отчет: минфин и учителя еще далеки от соглашения

Министерство финансов и профсоюз еще далеки от соглашения по поводу зарплаты, из-за которого начало учебного года находится под угрозой срыва.

По данным 12 канала, остаются серьезные разногласия за двое суток до начала учебного года.

Стороны заверяют, что переговоры остаются "хорошими", но согласия по-прежнему нет.

"Мы далеки от подписания соглашения", — сказал источник 12 каналу.

Среди нерешенных вопросов — когда уволят учителей и будет ли у школьной администрации больше гибкости при увольнениях.