



Отчет госконтролера: нужно оптимизировать распределение природного газа

Министерство энергетики и министерства финансов, экономики и охраны окружающей среды должны оптимизировать распределение природного газа в соответствии с решениями правительства, чтобы сэкономить затраты на энергию для обрабатывающей промышленности в Израиле и сократить загрязнение воздуха.

Об этом говорится в отчете государственного контролера Матаниягу Энгельмана, опубликованного в среду, 23 ноября.

Документ содержит 19 глав, среди которых структура заработной платы и занятости на госслужбе, управление государственными транспортными средствами эффективность налоговой системы, распределение природного газа, вопросы защиты прав потребителей, строительство метротрамвая в Гуш-Дане и прочие вопросы.

Относительно распределения природного газа, госконтролер заявил:

"Израиль добывает природный газ из месторождений, скрытых под морем, но не проводит его к заводам и гражданам. Тем самым государство лишается сотен миллионов шекелей", - сказал он.

Госконтролер напомнил, что в начале 2000-х годов вдоль побережья Израиля было обнаружено несколько месторождений природного газа, ставшим основным энергоносителем в Израиле, особенно для местного производства электроэнергии и тяжелой промышленности.

Уточняется, что по состоянию на 2021 год годовое потребление природного газа составляет около 12 миллиардов кубометров.

Выяснилось, что спустя 13 лет после выдачи первых лицензий, процент потребителей природного газа составляет лишь около 22% от установленной цели (102 из 450 потребителей), что означают потерю для израильской экономики в размере 0,8-1,9 млрд. шекелей.