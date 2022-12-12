



Отчет: более 2,6 миллиона израильтян живут в нищете

Согласно отчету, опубликованному в понедельник крупнейшей израильской неправительственной организацией по борьбе с бедностью Latet, не менее 2 627 000 израильтян живут в бедности.



Отчет показывает, что это число составляет 27,8% всего населения Израиля. По меньшей мере 1 176 000 из них - дети, сообщает Ynet.



Кроме того, 27,7% (830 000) домохозяйств в Израиле, как сообщается, находятся в бедственном положении, что на 131 000 семей больше, чем до пандемии.



Также в отчете указывается, что 680 475 (21,1%) израильских семей живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, из которых 312 825 (9,7%) живут в условиях острой нехватки питания.



Данные показывают, что, несмотря на дополнительную пенсию для пожилых людей, 75,6% населения пенсионного возраста фактически живут в бедности. В отчете говорится, что 69,4% пожилых людей живут в условиях нехватки питания, из которых 36,5% испытывают серьезные проблемы с питанием. Около 60,9% пожилых людей говорят, что перестали покупать лекарства или платить за лечение, потому что просто не могут себе этого позволить.