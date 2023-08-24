



От 2,5 до 11 тысяч: Самые и самые дешевые дорогие квартиры в Израиле



Рост цен на квартиры, может быть, и остановился, но цены на аренду продолжают расти, говорится в новом отчете центрального бюро статистики.



Индекс цен на жилье за март-апрель снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими двумя месяцами, но индекс цен на аренду в мае вырос на 0,4%. И это еще не все: в квартирах, где сменились арендаторы и был заключен новый договор аренды, наблюдался скачок месячной арендной платы не менее чем на 8,6%.



Интернет-платформа Wecheck, которая составляет точный срез цен на аренду жилья, провела проверку цен и выявила самые дешевые и самые дорогие кварталы Израиля.



Самые дешевые трехкомнатные квартиры в Тель-Авиве можно снять в кварталах Ливне - 4 925 шекелей в месяц, Неве Хен - 4 972 шекеля и Нир Авив - 5 230 шекелей.



С другой стороны, самые дорогие кварталы Тель-Авива - Монтефиори и Ха Ракевет - 8 807 шекелей, Лев Тель-Авив - 9 907, Керем Тайманим - 9 311, Рамат Авив Гимель - 10 235, Лев Ха Ир Цафон - 10 326 и Рамат Авив ха Хадаша - 11 118.



Самые дорогие кварталы за пределами Тель-Авива: Харузим в Рамат-Гане - 6 766 шекелей, Рехавия в Иерусалиме - 7 203, Глил Ям Герцлия - 8 015.



Самые дешевые кварталы за пределами Тель-Авива: Шхуна Далет, Беэр-Шева - 2 515, Неве Давид, Хайфа - 2 605, Трумпельдор, Нагария - 2 632.