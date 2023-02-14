



Острая конфронтация глав банков с министром финасов

Министр финансов Бецалель Смотрич провел напряженную встречу в своем кабинете с главами крупнейших банков Израиля. Банковские боссы "почти единодушно" предупредили о большом ущербе, который может нанести правовая реформа "и стране, и нашей хорошей экономике".



Смотрич раскритиковал их позицию и сказал: "Где вы были в дни Осло? Что вы говорили, когда произошло размежевание? Вы были заняты банковским делом, а не политикой". Министр попытался успокоить и добавил: "Каждый, конечно, имеет право высказывать свое мнение, но задача всех нас сейчас - действовать, чтобы всех успокоить".