



Осторожно! Новый вирус "Крестный отец" атакует банки и криптокошельки

Эксперты в области финансовой безопасности предупреждают пользователей по всему миру о появлении нового мощного троянского вируса "Крестный отец", атаковавшего уже более 400 приложений на Android, пишет издание finextra.com.



Кибермошенники используют "Крестного отца" для атак на пользователей банковских и криптовалютных приложений в 16 странах. Под его атаки уже попали 215 банков, 94 провайдера криптокошельков и 110 криптообменных платформ в таких странах, как США, Великобритания, Канада и Турция.



"Троянец обманывает жертв благодаря своей способности генерировать убедительные веб-подделки и накладывать их на экраны зараженных устройств, когда пользователь пытается открыть целевое приложение. После этого злоумышленники могут похитить учетные данные жертвы и обойти двухфакторную аутентификацию, чтобы получить доступ к счетам и вывести деньги", - пояснил он. эксперты.



Сингапурская компания Group-IB по кибербезопасности обнаружила в упомянутом троянском программном обеспечении код, не позволяющий ему атаковать пользователей, говорящих на русском или одном из языков, употребляемых на постсоветском пространстве.