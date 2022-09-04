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Остановка "Северного потока" не помеха: газохранилища Германии заполнены на 85%
04.09.2022 07:08 Ольга Белозерова

Остановка "Северного потока" не помеха: газохранилища Германии заполнены на 85%

Несмотря на длительную остановку трубопровода "Северный поток-1", Германия продолжает накапливать газ и готовиться к зиме.

Как сообщает Global News, газохранилища в Германии заполнены уже на 85%, что было целью октября. 

Уровень заполненности хранилищ уже составляет 85,02%, что говорит о том, что компании и граждане в Германии прислушиваются к призыву правительства экономить газ, чтобы пережить зиму в свете сокращения импорта российского газа.

Новая достигнутая цель Германии по накоплению газа была достигнута уже после того, как "Газпром" полностью остановил "Северный поток" на неопределенные сроки из-за неисправностей. 

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