Остановка "Северного потока" не помеха: газохранилища Германии заполнены на 85%
Несмотря на длительную остановку трубопровода "Северный поток-1", Германия продолжает накапливать газ и готовиться к зиме.
Как сообщает Global News, газохранилища в Германии заполнены уже на 85%, что было целью октября.
Уровень заполненности хранилищ уже составляет 85,02%, что говорит о том, что компании и граждане в Германии прислушиваются к призыву правительства экономить газ, чтобы пережить зиму в свете сокращения импорта российского газа.
Новая достигнутая цель Германии по накоплению газа была достигнута уже после того, как "Газпром" полностью остановил "Северный поток" на неопределенные сроки из-за неисправностей.