



Основатель Terraform Labs обвинен в мошенничестве

Финансовые регуляторы обвинили несостоявшегося южнокорейского криптовалютного босса До Квона и его компанию Terrraform Labs в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами криптоактивов.



Об этом сказано в официальном заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Сингапурская фирма создала токены Terra Luna и TerraUSD, цена которых рухнула в прошлом году. По оценкам экспертов, это обошлось инвесторам в более чем в $40 млрд.



"Мы утверждаем, что Terraform и Do Kwon не смогли предоставить общественности полное, справедливое и правдивое раскрытие информации. Мы также утверждаем, что они совершили мошенничество, повторяя ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы укрепить доверие, прежде чем нанести разрушительные убытки инвесторам", - сказал председатель SEC Гэри Генслер.



По данным Комиссии, Квон и его компания привлекли миллиарды долларов от инвесторов, продав им набор ценных бумаг криптоактивов, но не зарегистрировав при этом многие транзакции.