



Ослабление шекеля продолжается: доллар и евро взлетели вверх



Доллар на израильской бирже в настоящий момент торгуется около 3,675 шекеля - рост примерно на 0,7% по отношению к шекелю и самый высокий курс по крайней мере с марта 2020 года.



В то же время евро также прибавляет около 0,75% и торгуется в районе 3,92 шекеля. Вчера вечером репрезентативный курс доллара был установлен на уровне 3,649 шекеля - трехлетний отрицательный рекорд - а репрезентативный курс евро - 3,8886 шекеля. Это дневной рост на 2,41% и 2,14% соответственно. В месячном исчислении доллар укрепился более чем на 7% по отношению к местной валюте, а евро прибавил около 6%.