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Ослабление шекеля продолжается: доллар и евро взлетели вверх
22.02.2023 10:57 Аркадий Бочаровский

Ослабление шекеля продолжается: доллар и евро взлетели вверх


Доллар на израильской бирже в настоящий момент торгуется около 3,675 шекеля - рост примерно на 0,7% по отношению к шекелю и самый высокий курс по крайней мере с марта 2020 года. 

В то же время евро также прибавляет около 0,75% и торгуется в районе 3,92 шекеля. Вчера вечером репрезентативный курс доллара был установлен на уровне 3,649 шекеля - трехлетний отрицательный рекорд - а репрезентативный курс евро - 3,8886 шекеля. Это дневной рост на 2,41% и 2,14% соответственно. В месячном исчислении доллар укрепился более чем на 7% по отношению к местной валюте, а евро прибавил около 6%.

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