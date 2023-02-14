



Ослабление шекеля: аналитики прогнозируют рост процентной ставки

Аналитики полагают, что Банк Израиля может пересмотреть решение о повышении процентной ставки на фоне ослабления шекеля.



Об этом сообщает журнал Globes.



Обсуждение решения о процентной ставке состоится в Валютном комитете на следующей неделе. Ожидалось, что она будет повышена еще на 0,25%. Однако аналитики, посмотрев на нынешнюю тенденцию по ослаблению шекеля, пришли к выводу, что Банк Израиля может еще больше повысить процентную ставку.



Уточняется, что обесценение национальной валюты по отношению к доллару способствует инфляции, поскольку цены на импортные товары и сырье повышаются. В свою очередь, рост инфляции может привести к ужесточению денежно-кредитной политики Банка Израиля. Эксперты считают, что в связи с ситуацией процентную ставку могут повысить на не 0,25%, как планировалось ранее, а на 0,5%. Это будет ощущаться некоторыми домовладельцами, выплачивающими ипотеку.



"Обесценивание шекеля продолжается из-за политической неопределенности и страха перед оттоком капитала. Эта тенденция, если она сохранится на следующей неделе, может способствовать повышению процентной ставки на 0,5%", — считает главный экономист Leader Capital Markets Йонатан Кац.



С ним согласен главный стратег банка "Апоалим" Моди Шафрир. Он считает, что процентная ставка вырастет на 0,25%, однако Банк Израиля все же будет оценивать события на рынке иностранной валюты.



"Чем больше шекель продолжает падать до 3,65 за доллар, тем выше вероятность повышения на 0,5%", - отметил он.