



"Осем" повышает цены на продукцию на 3,4%

Компания Osem-Nestlé присоединилась к волне повышения цен, объявленной ведущими израильскими производителями продуктов питания, и сообщила о повышении цен на некоторые продукты в среднем на 3,4%.



Об этом сообщает Globes.



Компания объяснила, что за последние два года ей пришлось столкнуться с "огромным ростом цен в беспрецедентных масштабах на сырье, упаковку, транспортировку, энергию и многое другое", поэтому "Осем" была вынуждена пересмотреть прайс-лист для розничных продавцов на некоторые свои продукты.



Отмечается, что повышение цен не коснется детских товаров, таких как Materna и Gerber, а также снеков Bamba, кофейных продуктов, сухих завтраков, шоколада Nestlé и кормов для домашних животных.



Генеральный директор Osem-Nestlé Ави Бен-Ассаяг сказал, что было принято решение "пересматривать цены на продукцию, производимую на наших заводах в Израиле, на которых работает 2500 сотрудников, из-за реальной необходимости противостоять вызовам времени и в то же время поддерживать стабильность заводов компании".



В прошлом месяце компания объявила, что в рамках своего плана оптимизации увольняет десятки сотрудников.