



Ортодоксы будут платить за проезд меньше, чем остальные

Управление по делам ортодоксов при министерстве главы правительства продвигает субсидии общественного транспорта религиозного сектора



В то время, как министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич сообщают о решении остановить рост цен на проезд в общественном транспорте, Управление по делам ортодоксов при министерстве главы правительства, под руководством замминистра Ури Маклеба, пошло еще дальше и решило облегчить жизнь гражданам еще больше, но не всем гражданам, а только ортодоксальным. Об этом стало известно из публикации самого министерства.



Управление продвигает отдельную программу по снижению цен на общественный транспорт в ортодоксальных городах. Согласно программе жители городов Иерусалим, Бней-Брак, Модиин Илит и Элад получат 50%-ую скидку на проезд в автобусах внутригородских и междугородних маршрутов.



Все это на фоне того, что цены на проезд в автобусах по всей стране, пока не заморожены, а цены на проезд в поездах и вовсе поднимаются. То есть, большинство граждан не смогут получить сколько-нибудь ощутимых скидок, а религиозный сектор - единственный привилегированный, кому из общего бюджета предоставляются скидки.



Ури Кейдар, директор движения “Свободный Израиль” прокомментировал ситуацию: “Мы приветствуем серьезный шаг Ури Маклеба, который стремится продемонстрировать бурную деятельность на благо ортодоксального сектора. Не волнуйтесь, Свободный Израиль уже готовит обращение к юридическому советнику министерства главы правительства и юрисконсульту правительства. Управление по делам ортодоксов не может становится личным кошельком религиозных политиков и ни один шекель из общественных денег не достанется им без борьбы”.



Источник: https://www.bhol.co.il/news/1572900