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Ортодоксы будут платить за проезд меньше, чем остальные
27.07.2023 12:11 Мignews.com

Ортодоксы будут платить за проезд меньше, чем остальные

Управление по делам ортодоксов при министерстве главы правительства продвигает субсидии общественного транспорта религиозного сектора

В то время, как министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич сообщают о решении остановить рост цен на проезд в общественном транспорте, Управление по делам ортодоксов при министерстве главы правительства, под руководством замминистра Ури Маклеба, пошло еще дальше и решило облегчить жизнь гражданам еще больше, но не всем гражданам, а только ортодоксальным. Об этом стало известно из публикации самого министерства. 

Управление продвигает отдельную программу по снижению цен на общественный транспорт в ортодоксальных городах. Согласно программе жители городов Иерусалим, Бней-Брак, Модиин Илит и Элад получат 50%-ую скидку на проезд в автобусах внутригородских и междугородних маршрутов. 

Все это на фоне того, что цены на проезд в автобусах по всей стране, пока не заморожены, а цены на проезд в поездах и вовсе поднимаются.  То есть, большинство граждан не смогут получить сколько-нибудь ощутимых скидок, а религиозный сектор - единственный привилегированный, кому из общего бюджета предоставляются скидки. 

Ури Кейдар, директор движения “Свободный Израиль” прокомментировал ситуацию: “Мы приветствуем серьезный шаг Ури Маклеба, который стремится продемонстрировать бурную деятельность на благо ортодоксального сектора. Не волнуйтесь, Свободный Израиль уже готовит обращение к юридическому советнику министерства главы правительства и юрисконсульту правительства. Управление по делам ортодоксов не может становится личным кошельком религиозных политиков и ни один шекель из общественных денег не достанется им без борьбы”.  

Источник: https://www.bhol.co.il/news/1572900 

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