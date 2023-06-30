



Орбан: Венгрия не даст больше ни копейки для Украины

Венгрия против плана Европейского Союза по предоставлению Украине долгосрочного финансирования.



По данным The Guardian, такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире государственного радио.



"Мы, венгры, не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предварительные средства на сумму около 70 миллиардов евро. Мы считаем абсолютно смешным и абсурдным то, что мы должны вносить больше денег для финансирования расходов на обслуживание долга по ссуде, с которой мы до сих пор не получили средства, которые мы имеем право получить", — пояснил Орбан.



Он считает, что ЕС якобы использует "неправильный подход" в отношении войны, которую Россия развязала против Украины.



"Полтора года уже прошло, а результат является не просто нулевым, а отрицательным. Российское политическое руководство на месте, российская экономика чувствует себя очень хорошо. А мы, к сравнению, страдаем от высокой инфляции, мы больше не имеем денег, чтобы поддерживать украинцев ", – добавил Орбан.