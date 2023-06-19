



Оптоволокно EAPC вдоль топливопровода соединит линии связи Европы и Азии

Совет директоров Эйлат-Ашкелонской трубопроводной компании (EAPC) во главе с Эрезом Хальфоном одобрил прокладку оптоволокна вдоль 254-километрового топливопровода компании, соединяющего ее порты в Ашкелоне и Эйлате. Кроме того, EAPC построит две станции в Ашкелоне и Эйлате, которые будут подключены к подводным линиям связи из Европы, Азии и стран Ближнего Востока. Утверждение плана последовало за недавними соглашениями, достигнутыми EAPC с другими государственными министерствами, включая Управление компаний, Министерство финансов и Министерство связи.



Как и в случае с другими контролируемыми государством компаниями, такими как Mekorot и Israel Electric Corporation, EAPC проложит оптоволокно по своей инфраструктуре, но операторами линий и подключением клиентов будут заниматься телекоммуникационные компании. Такой подход позволяет избежать конкуренции с традиционными телекоммуникационными компаниями и помогает государственным компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности.



Основным преимуществом развертывания оптоволокна государственными компаниями является экономия средств за счет использования существующей инфраструктуры и снижения необходимости строительства совершенно новых сетей. Эта возможность стала возможной после реформы лицензирования, введенной бывшим министром связи Йоазом Хенделем.