



Опрос: в какое время израильтяне предпочитают делать онлайн-покупки

Около 20% израильтян предпочитают делать онлайн-покупки в рабочее время.



Соответствующий опрос провела компания Geocartography Knowledge Group для Admonis, разработавшая платформу автоматизации для управления и работы торговых зон и интернет-магазинов.



В исследовании, в котором изучались привычки израильтян в отношении покупок через Интернет, участвовали 500 мужчин и женщин.



Из 20% предпочитающих делать это в рабочее время, около 30% оказались людьми в возрасте 35–44 лет, около 20% лиц с высшим образованием, примерно 18% - с техническим.



В свою очередь, в вечернее время покупками в Интернете предпочитают заниматься около 40% респондентов, 14% — ночью и лишь 12,5% — в конце рабочей недели.



Из тех, кто делает онлайн-покупки в выходные дни, 15% являются одинокими, около 5% - разведенными. Лишь 2,5% предпочитают заказывать онлайн утром перед работой.



В ходе опроса было изучено, какие вещи онлайн-покупатели предпочли бы приобретать исключительно в обычных магазинах: 48% респондентов - обувь, 40% - одежду. Третье место в списке занимает мебель - 37%, еду - 32%.