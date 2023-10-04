



Опрос: среди молодых IT-специалистов Европы выросла удовлетворенность их работой

Уровень удовлетворенности работой среди молодых IT-специалистов в Европе в этом году резко возрос. Доля сотрудников, считающих себя недовольными своей работой, снизилась с 35% в 2022 году до 15% в 2023 году.



Такие данные содержатся в отчете "Молодое поколение в технологиях, в котором было опрошено 2000 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, работающих в IT-секторе в семи странах: Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Германии, Швеции и Нидерландах.



Почти половина респондентов (48%) заявили, что они очень довольны своей должностью, а 63% планируют остаться на своей работе в обозримом будущем. Всего год назад эта же группа респондентов заявляла о разочаровании, а каждый четвертый был на грани увольнения.



При этом подавляющее большинство респондентов (82%) заявили, что их впечатления от компании, в которой они работают, "соответствуют" или "превосходят ожидания". 77% респондентов отметили, что за последние 24 месяца их хотя бы раз повышали в должности. Аналогичным образом, ощущение гарантированности работы возросло с 51% в прошлом году до 59%.



Среди респондентов наиболее высокий уровень неудовлетворенности работой зафиксирован у голландских и шведских технологов - 17,7% и 25,3% соответственно. Они также относятся к группам, которые чувствуют себя наиболее неуверенно на совей должности - 24,7% в Нидерландах и 25,6% в Швеции.

Кроме того, большинство респондентов из двух стран выразили нулевое доверие к компаниям, в которых они работают. В Швеции этот показатель достигает 32,2%, в Нидерландах - 38,7%, в то время как в среднем по Европе он составляет 28,19%.

