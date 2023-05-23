



Опрос: израильтяне недовольны усилиями по снижению стоимости жизни

Большинство израильтян считают усилия правительства по снижению стоимости жизни в Израиле "недостаточными или провальными".



Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса.



Так считают 76% респондентов. Из них 56% ответили, что неудовлетворены усилиями правительства. Лишь 8% опрошенных дали ему положительную оценку действиям законодателей, а 2% охарактеризовали их работу как "отличная".



Уточняется, что стоимостью жизни в Израиле, как правило, больше всего обеспокоены семьи с низким уровнем дохода. 68% респондентов обеспокоены ценами на продукты питания, 47% - на квартиры, 29% - косвенными налогами, 15% - энергозатратами, 7% - ценами на автомобили.

